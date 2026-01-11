„Станчинарска група“ – село Беласица за трета поредна година на фестивала „Симитлия – Древната земя на кукерите“

„Станчинарската група“ от село Беласица, община Петрич с ръководители Радостина Иванова и Веселина Червенкова взеха участие във фестивала „Симитлия – Древната земя на кукерите“. Групата е създадена с цел да продължи и запази дългогодишната кукерска традиция в селото. Всяка година на 1 януари участниците обличат своите маски и костюми, превъплъщавайки се в различни традиционни персонажи. Ритмите и танците, звуците на чановете и пъстрите костюми създават незабравима атмосфера и преобразяват цялото село.

С ритуалите и обичаите си групата се стреми да продължи уникалния български маскараден обред и да го представя на различни фестивали – както в страната, така и по света.

Днес „Станчинарската група“ за трета поредна година участва във фестивала „Симитлия – Древната земя на кукерите“ в Симитли, където впечатли публиката и демонстрира традицията на село Беласица. Групата има спечелени различни награди от национални и международни фестивали, доказвайки, че българският кукерски дух продължава да живее и да вдъхновява.