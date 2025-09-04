Топ теми

Старец побойник задържан за домашно насилие в Перник

Случай на домашно насилие разследват служители от Първо РУ Перник.  Сигнал на тел. 112 бил подаден вчера около 17, 20 ч. от 70-годишна перничанка. По данни на жената 76-годишният й съпруг й нанесъл побой, от който е получила лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Пристигналите на място полицаи задържали мъжа, на когото е  наложена 24 часова полицейска мярка. От жената са снети сведения и е образувано бързо производство. Предстои да бъде уведомена прокуратурата и работата да продължи под надзора й.

