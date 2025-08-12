Старозагорец засечен да шофира по АМ „Струма“ с 203 километра в час при разрешени 120

Специализирана полицейска операция по противодействие на пътнотранспортния травматизъм и повишаване на ефективността по контрола на пътното движение е проведена в региона през миналата седмица. Проверени са 612 моторни превозни средства, в това число 19 товарни над 3, 5 тона и 772 лица. Съставени са 40 акта за установяване на административни нарушения, 168 фиша и 1818 електронни фиша. Най-драстичното нарушение е установено на автомагистрала „Струма“ в района на гр. Перник. Водач на автомобил със старозагорска регистрация е минал със скорост 203 км. при разрешени 120. Установени са трима водачи с алкохол в издишания въздух 0,6; 2,01 и 2, 22 промила и един след употреба на наркотични вещества. Връчени са около 100 електронни фиша и са платени на ПОС терминал 20 броя. Органите на Пътна полиция са засекли 3-ма неправоспособни водачи и са издали 3 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. Засиленият контрол продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





