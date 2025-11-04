Стартира изграждането на покрит пазар в Кюстендил

Започна изграждането на покрит пазар в Кюстендил. Строително-монтажните дейности на съоръжението за продажба на земеделска продукция стартираха на площад „Първи май“ в града под Хисарлъка, зад автобусните спирки.

Новият пазар ще бъде с размери 35 на 15 метра и ще представлява метална конструкция с осем оси през 5 метра по дължина и три оси през 7,4 метра по късата страна. Покривът е проектиран като двускатен на две нива, така че да позволява естествената светлина да прониква в пространството, създавайки по-светла и комфортна работна среда, предаде „Фокус”.

Дизайнът на съоръжението е съобразен със заобикалящата го градска среда. Пространството вътре ще бъде организирано с големи и малки самостоятелни щандове за търговия. Предвидени са 21 големи щанда с площ от 11,20 кв.м и 22 малки щанда с площ от 6,20 кв.м, всеки от които ще разполага със зона за отдих и обслужване. Ще има възможност за добавяне на нови щандове според нуждите на пазара.

Между щандовете ще бъдат оформени две пешеходни алеи с ширина по 2 метра, по които посетителите ще могат свободно да преминават. Общата площ на покрития пазар ще бъде 498 кв.м.

В непосредствена близост до сградата ще бъдат изградени чешма и места за отдих. Финансирането на проекта се осигурява от община Кюстендил чрез нейните капиталови разходи.