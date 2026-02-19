Стартира кампанията за местни данъци и такса битови отпадъци за 2026 г. в община Благоевград

Започна кампанията по събиране на местните данъци и такса битови отпадъци за 2026 г. в община Благоевград.

Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства е 30 април 2026 г., при условие, че до тогава е внесен пълният размер на дължимата сума за цялата календарна година.

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2026 г. могат да бъдат платени и на две равни вноски – първата до 30 юни и втората до 31 октомври т.г.

След изтичане на сроковете за доброволно плащане се начислява лихва за просрочие.

Информация за вида и размера на данъчните си задължения можете да намерите на сайта на Община Благоевград https://blagoevgrad.bg/, меню „Електронни административни услуги“, подменю „Справка и плащане на задължения за местни данъци и такси“ с ПИК код на НАП, цифров сертификат, или ЕГН/ЕИК, № и дата на документ, входиран в дирекция „Местни данъци и такси“.

Информация можете да получите лично или чрез упълномощено лице в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Благоевград.

Местни данъци и такси в Община Благоевград могат да се плащат:

1. Онлайн през сайта на Община Благоевград – https://blagoevgrad.bg/ и вход с ПИК код на НАП, цифров сертификат, ЕГН/ЕИК, № и дата на документ, входиран в дирекция „Местни данъци и такси“.

2. Онлайн през eGov, ePay, електронните канали за банкиране на банка „ДСК АД“ и „Първа инвестиционна банка“ АД.

3. От понеделник до петък на касите на партера на Община Благоевград от 8:00 до 18:00 часа без прекъсване в брой или с дебитна/кредитна карта.

4. На касите на „Изи Пей“ и „Фаст Пей“ на територията на цялата страна с ЕГН/ЕИК на данъчно задълженото лице.

5. С пощенски запис или платежно нареждане по сметката на Община Благоевград:

ОБЩИНСКА БАНКА АД – ФЦ БЛАГОЕВГРАД

IВАN:BG 87 SOMB 9130 84 13725344

BIC: SOMBBGSF

код за вид плащане 44 21 00 – данък върху недвижимите имоти

код за вид плащане 44 24 00 – такса за битови отпадъци

код за вид плащане 44 23 00 – данък върху превозните средства

код за вид плащане 44 14 00 – патентен данък

код за вид плащане 44 28 00 – туристически данък

Напомняме, че:

Патентен данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие – до 31.01.2026 г.

За второто тримесечие – до 30.04.2026 г.

За третото тримесечие – до 31.07.2026 г.

За четвъртото тримесечие – до 31.10.2026 г.

Данък върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък за 2026 г. се внася до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са реализирани нощувките.