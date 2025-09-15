Стартира кампанията по прибиране на „Мерло” и „Каберне” в Санданско, слаб пазар тревожи лозарите, продават го на място на 1,80 лв.

Стартира кампанията по прибиране на гроздето от сортовете „Мерло” и „Каберне” в община Сандански, на място в лозовите масиви се продава на цена до 1.80 лева, при голямо количество цената пада на 1.50 лв. Гроздето е със захарност от 25 градуса.

Агрономът Иван Велков сподели, че тази година лозето се е отблагодарило на стопаните, които са поливали, при другите реколтата е по-слаба.

„Това е една от най-добрите години за лозарите от 30 г. назад. От декар се прибира около един тон. Цената за това време скочи обаче едва с 50 стотинки за сметка на препаратите, които поскъпнаха 5 пъти. Миналата година добивът бе по-слаб заради падналата градушка в Катунски район и около Склаве, където масово се отглеждат тези сортове”, заяви Ив. Велков.

Лозарите обаче се оплакват, че няма интензивно търсене на продукцията. Малко са мераклиите, които обикалят из лозовите масиви, гледат къде се бере и се договарят със стопаните.

Георги Димитров, който отглежда над 20 дка в землището на с. Хърсово, сподели, че годината за него е добра.

„Ще напълня бидоните и бъчвите, останалото съм го обявил за продажба във Фейсбук. Имам запитвания от Благоевград, Перник, Радомир и Кюстендил”.

В края на месец септември ще започне кампанията по прибиране на сортовете „Мелник 55”, „Мелнишки рубин” и „Широка мелнишка”.

ЛИДИЯ МАНЕВА






