Стартира кампания в Симитли за изчисляването на такса битови отпадъци, до 31 октомври общината събира данни за домакинствата

Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2026 година, в община Симитли се премахва досегашният начин за изчисляване на такса битови отпадъци въз основа на данъчна оценка или отчетна стойност.

Таксата ще се определя по нови, по-справедливи методи, базирани на принципа „замърсителят плаща“. Възможните варианти за изчисление са: според реално генерирано количество отпадъци, включително чрез торби с определена вместимост; на база на броя и обема на използваните съдове и честотата на тяхното обслужване; според броя на ползвателите на имота.

Община Симитли стартира декларативна кампания с цел събиране на информация, необходима за определяне на най-подходящия метод за таксуване. Необходимо е собствениците да подадат декларации за жилищни имоти – брой ползватели на имота; за нежилищни имоти – деклариране на (според спецификата на експлоатация на имота) брой места на открито, брой места на закрито, кв.м заета площ, брой персонал, брой работни места и др.

Декларацията може да се подаде на място – в Дирекция „Местни приходи и общинска собственост“, в сградата на община Симитли или при кметовете и кметските наместници по населени места, като срокът за подаване е от 1 септември до 31 октомври 2025 г.

Ако жителите не подадат декларация, таксата ще бъде определена по служебен ред, въз основа на данни, налични в НБД „Население“, ЛБД „Население“, АПИС, НАП, НОИ и др. системи и регистри, до които Дирекция „Местни приходи и общинска собственост“ има достъп.

ИВАН ИВАНОВ





