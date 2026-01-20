Стартира разпределението на свободните пасища, до 1 февруари в БАБХ животновъдите регистрират фермите и животните си

До 1 февруари животновъдите, които искат да участват в разпределение на свободните общински и държавни пасища, мери и ливади, трябва да регистрират фермите си заедно с броя на животните в БАБХ. Ръководителят на звено „Селско и горско стопанство“ в община Благоевград Исмаил Ниньов напомни на стопаните, че на тази дата се засича броят на животните, с които те ще участват в разпределение на свободните пасища, мери и ливади. Вторият важен срок е 10 март, той е свързан с подаването на заявление в Общинската служба по земеделие, че животновъдите искат да участват в разпределение на пасища, мери и ливади. В тези заявления се посочва локацията на животновъдния обект и броя на пасищните селскостопански животни.

Процедурата за определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския и държавния поземлен фонд стартира с обявяване на свободните пасища, мери и ливади. С промените в закона, влезли в сила от 1 януари 2025 г., общинските и държавните пасища, мери и ливади се отдават от една комисия, която се съставя със заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие“. В нея участват представител на общината, представител на Областна дирекция „Земеделие“, представител на Общинската служба по земеделие, представител на БАБХ и кметовете на населените места. Тя се председателства от кмета на общината или упълномощено от него лице.

Преди дни кметът на Благоевград Методи Байкушев внесе в Общинския съвет за утвърждаване предложение за определяне на мерите, пасищата и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 2026 г. и приемане на годишен план за паша за 2026 г. с правила за ползването на общинските мери, пасища и ливади за 2026 г. Свободните държавни терени за пашуване пък са обявени от Областна дирекция „Земеделие“ .

„Разпределението се прави по квоти до 20 дка от I до VII категория на животно, но тъй като в община Благоевград свободните територии са по-малко, те ще се разпределят по формулата, по която го направихме миналата година, разделяйки общата територия на пасищата във всяко отделно землище на броя на животните. Законът дава предимство при разпределяне на пасища, мери и ливади на биологичното животновъдство, но в община Благоевград няма такива ферми“, обясни Исмаил Ниньов и допълни: „На второ място са хората, чийто ферми са в съответното землище, и ако останат свободни територии, те се дават на животновъди от съседно граничещо землище. С предимство са досегашните ползватели на имотите в землището, в което се намира животновъдният обект“. На въпрос дали тази година очаква да има напрежение сред животновъдите при разпределението на свободните пасища, мери и ливади, каквото имаше миналата година, Исмаил Ниньов отбеляза, че няма причина за безпокойство, тъй като досегашните ползватели очакват да продължат да ползват терените, в които пашуваха стадата им миналата година.

На въпрос на „Струма“, поставен миналата година от животновъдите за почистването на пасищата от храсти и дървета, ръководител на общинското звено „Селско и горско стопанство“ обясни, че това става с разрешение от общината и за сметка на ползвателя.

„Почистването е строго регламентирано и не може да се секат поголовно гори, например там, където част от пасището се е самозалесило и е придобило характеристика на гора. Новите изисквания за почистване на пасищата, за да получават евросубсидии, не задължават, както преди, да е идеално почистено без захрастеност, такава вече се позволява. Експерти от общината, в това число горски, отиват на място и информират стопанина къде и какво може да почисти от пасището и след това правят повторна проверка, така че този процес е строго контролиран“, каза Ниньов.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА