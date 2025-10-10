Стартира II етап за подмяна на печките на твърдо гориво в община Благоевград

Отоплителните уреди на пелети с водна риза ли са и по колко климатика може да получи домакинство, питат благоевградчани

Жителите на община Благоевград отново могат да кандидатстват за безплатна подмяна на отоплението на твърдо гориво, това съобщиха на информационна среща с граждани в Младежкия дом експерти от общинската администрация, които втора година работят по спечелен проект, чиято основна цел е подобряване качеството на въздуха. 1200 заявления бяха приети в кметството по време на I етап на проекта и голяма част от одобрените вече получават новите отоплителни уреди.

Запълнените почти всички места в залата и правостоящите зад тях бяха знак за интереса на хората. Подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво се допуска само за жилищни нужди и собственици на фирми не могат да се възползват, информираха експертите. Старите печки могат да се подменят с климатици с различна мощност в зависимост от обема на помещението, което ще се отоплява, с камина на пелети, пелетен котел, термопомпа въздух-вода или фотоволтаична система. Кандидатстващите за термопомпа сами трябва да изградят вътрешната инсталация, а за пелетен котел и термопомпа въздух-вода трябва да се сдружат няколко съседи и да канддидатстват колективно. За финансиране изграждането на фотоволтаична система право имат само домакинства, които са получили помощи за отоплание за последния или текущ отоплителен сезон и да имат еднофамилна сграда с електромер и партиден номер.

Експерти /сн. 1/ информираха присъстващите граждани /сн. 2/ за условията за кандидатстване във II етап на подмяната на печките на твърдо гориво



„По колко климатика може да получи домакинство при подмяната на старата печка на дърва и въглища”, попитаха граждани.

„Ако се отопляват с нея 2 стаи, се предвижда монтаж на 2 климатика”, отговориха общинските експерти.

Те информираха, че изземането на старите печки е съобразено с доставката и монтажа на новите уреди, за да не остане домакинтсвото на студено, а ангажиментът за гаранционна поддръжка е 3 години. Мястото на монтиране на новите уреди също се преценява и съгласува от инженери и собствениците.

„С водна риза ли е пелетната печка, която се доставя в рамките на проекта”, попита мъж и видимо не остана доволен от отговора, че тя е суха, без водна риза.

„По същата програма в Смолян доставят с водна риза. Какъв смисъл има да сменям камината си тогава, като съм изградил система за отопление на цялото ми жилище“, коментира той.

От общината информираха, че документи за кандидатстване може да се получат всеки работен ден в информационния център на партера на общината. Ако заявителят не може лично да ги подаде, може да го направи и упълномощено от него лице с декларация, която не изисква нотариална заверка. Комисия прави на място проверка на декларираните данни, а класиране на одобрените се обявява в срок до 6 месеца. Ангажиментът, който кандидатстващите поемат, е, че през следващите 3 години ще ползват уредите, получени по програмата, като в този период подлежат на внезапни проверки.

Срокът за кандидатстане за подмяна на старите печки е 30 януари 2026 г.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА

