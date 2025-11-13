Старт на делото „Боклукгейт“ срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови

Старт на делото срещу бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови.

Процесът, придобил известност като „Боклукгейт”, не можа да започне от първия път, след като защитата поиска обвинителният акт да се върне на прокуратурата.

Според записаното в него бизнесмените Пламен и Атанас Бобокови, бившия заместник-министър на околната среда Красимир Живков и още трима души неправомерно са внасяли и преработвали опасни отпадъци у нас.

Разследването започна през 2020 година от закритата вече спецпрокуратура.

Атанас и Пламен Бобокови, бившия заместник-министър на околната среда Красимир Живков и още трима други – Ирена Христова, Васил Коцев и Николай Миховски, са обвинени за участие в организирана престъпна група за внос и преработка на опасни отпадъци, престъпление по служба и данъчни престъпления.

Разследването по аферата „Боклукгейт“ тръгна, след като в края на 2019 г. на няколко места в страната бяха открити складирани тонове боклуци от Италия.

Мащабно разследване с международно участие показа, че индустриално опасни отпадъци от производството на „Монбат“ са продавани по документи на фиктивни фирми, които уж трябвало да ги унищожат. Всъщност отпадъците били заравяни в земята на различни места в страната в разрез със закона и с всякакви екологични норми. Тогава от държавното обвинение посочиха, че това е бил по-евтиният вариант за унищожаване на отпадъците, вместо да се изнасят в чужбина за безопасна преработка.

По делото има над 200 свидетели и 28 вещи лица. Обвиняемите бяха задържани на 28 май 2020 г. от спецпрокуратурата. Обвинителният акт бе внесен в спецсъда, но до закриването на институцията процесът не започна. Затова делото бе прехвърлено в градския съд, припомня БТА.

През януари 2021 г., спецпрокуратурата внесе в Специализирания наказателен съд проект за споразумение за прекратяване на наказателното производство срещу трима обвиняеми по т.нар. дело „Боклукгейт“ срещу братята Атанас и Пламен Бобокови, бившия зам.-министър Красимир Живков, ексшефа на РИОСВ-Плевен и др. Габриел Савов, Васил Богданов и Айгюн Еминов признаха вината си и поискаха да сътрудничат при разследването.

Прокуратурата твърди, че Бобокови са се възползвали от схема за незаконно загробване на опасни отпадъци чрез фиктивни дружества, които са имали отношения с дъщерната фирма на компанията им „Монбат“ – „Монбат Рисайклинг“.

До момента прокуратурата постигна три условни присъди по делото срещу бизнесмените. Това се случи, след като държавното обвинение успя в досъдебна фаза да договори споразумения с Габриел Савов, Васил Богданов и Айгюн Еминов, които признаха вината си през Специализирания наказателен съд.

Габриел Савов е бивш директор на РИОС-Плевен, на чиято територия се намира площадката на фирма „Феникс“ в Плевен, на която преди време МВР и прокуратурата откриха тонове боклук, внесен от Италия. Айгюн Еминов е собственик на въпросното дружество „Феникс“ от 2019 г. Васил Богданов е бивш изпълнителен директор на „Монбат ресайклинг“ на братя Бобокови.