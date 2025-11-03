Старт на ремонтните дейности по водопроводната мрежа в с. Долно Церово 

Днес, 3 ноември, екипите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград поставиха начало на мащабен ремонтен проект в с. Долно Церово.

В рамките на проекта ще бъде подменен изцяло водопроводът в населеното място, като старите етернитови тръби ще бъдат заменени с нови полиетиленови тръби, осигуряващи по-надеждно и дълготрайно водоснабдяване.

Общата дължина на трасето е 1000 метра, а проектът е част от Инвестиционната програма на дружеството за 2025 г., насочена към:

подобряване на сигурността на водоснабдяването в населените места;

осигуряване на резервни водоизточници в сухите периоди;

устойчиво управление на подземните водни ресурси.

С реализирането на този проект, продължаваме да инвестираме в модерна, ефективна и устойчива водоснабдителна инфраструктура за жителите на региона.