Старт на трети етап от акция „Зима“ в област Перник

От 21 ноември до края на месеца на територията на област Перник ще се проведе третият етап от традиционната акция „Зима“, посветен на безопасното шофиране през зимния сезон. В рамките на кампанията полицейските екипи ще осъществяват засилен контрол върху техническата изправност на моторните превозни средства, като особено внимание ще бъде отделено на светлинните системи.

Пътна полиция напомня, че водачите са длъжни да се движат през деня с включени светлини. Допълнителните светлини за мъгла могат да се използват само при значително намалена видимост – при мъгла, снеговалеж, дъжд или сходни условия. Те не трябва да се използват самостоятелно, а задната светлина за мъгла с червен цвят се включва единствено при видимост под 50 метра.

За гарантиране на безопасността през зимните месеци напомняме, че в периода 15 ноември 2025 г. – 1 март 2026 г. е задължително използването на зимни гуми или гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 мм.

В рамките на втория етап от акция „Зима“ полицейските служители са съставили 48 фиша на пешеходци за неправилно пресичане, използване на мобилен телефон при движение, внезапно навлизане на пешеходна пътека и преминаване през парапети и ограждения. Общо за периода са съставени 133 акта и 702 фиша, както и са връчени 141 наказателни постановления и 249 електронни фиша за извършени нарушения.

ОДМВР – Перник призовава всички участници в движението да бъдат внимателни, да спазват правилата и да подготвят автомобилите си за зимни условия, за да гарантираме по-безопасни пътища през студените месеци.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА