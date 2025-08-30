Старшата възраст на „Славата“ дублира сребърните медали на детския отбор

Юношите старша възраст на „Струмска слава“ се окичиха със сребърните медали на силния турнир „Несебър къп“. По пътя си към финала радомирци отвяха домакините от едноименния клуб и румънския CSS, за да се изправят в битка за трофея срещу съседите от „Кюстендил“. В оспорван сблъсък с драматичен привкус момчетата на Даниел Иванов отстъпиха с 1:2, но показаха завиден хъс и характер, вещаещ още по-големи успехи занапред.

Вицешампионите при юношите ст. в. и в надпреварата на набор 2015

Няколко дни по-рано вицешампионския приз, но в надпреварата за „Перник къп“, прибра набор 2015 на „Славата“. Златната купа в този възрастов сегмент вдигнаха гоцеделчевските надежди. „Нашите таланти се представиха достойно на турнира и достигнаха до финала, където загубиха от силния отбор на Гоце Делчев. В груповата фаза момчетата показаха колеблива игра, но демонстрираха характер и борбеност, които им осигуриха излизане от групата. На четвъртфинала победиха убедително Академия „Мургаш“ /Елин Пелин/. На полуфинала се справиха в зрелищен и много оспорван двубой срещу Академия „Футболна мечта“и надделяха. На финала показаха здрава и борбена игра през целия мач въпреки умората. Макар и да не изиграха най-добрите си срещи, нашите момчета доказаха, че имат сърце на истински отбор и характер, който ще ги води напред“, написаха от клуба.

ТОНИ КИРИЛОВ





