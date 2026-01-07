Старшията Б. Кьосев: Искам във „Вихрен“ да няма титуляри и резерви

В първото занимание след зимната пауза старшията на „Вихрен“ Борислав Кьосев очерта приоритетите пред него и отбора през настоящия подготвителен период. „Подготовката ни ще премине при местни условия, климатът в нашия град и в региона като цяло е изключително подходящ за работа през зимния антракт. Стартираме с планираните занимания от днес, вече станаха ясни имената на новопривлечените играчи. Очакваме още един бразилец и един португалец, а това, което очаква всички нас, е много здрава работа. Ще гледаме селекцията ни да е малко по-прецизна, да не взимаме футболисти на килограм, колкото да има текучество. Ще ми се да оформим група от около 20-ина души и да работим по-усърдно с тях. Целта през паузата е да съумеем да вкараме футболистите в добро темпо, като първият ни приоритет е физическата подготовка на играчите в началния етап от заниманията и вече в движение да вкараме повече динамика и свежест в отбора. Искам да създадем конкурента среда в съблекалнята, да обезпечим тима с по двама равностойни играчи на пост, а с останалите в отбора от есента и новопривлечените, предпоставките за такава среда и атмосфера са налице. Искам при равнопоставеност всеки да се бори за мястото си, да няма основни и резервни състезатели. Ще играе този, който го заслужи с действията си на терена и извън него“, заключи Б. Кьосев.

Мозъчният тръст на „Вихрен“ в състав Г. Манолев, Б. Кьосев, адв. М. Михайлов и К. Динев прецизира до последния детайл селекцията през зимата

В. Бенгюзов /на преден план/ ще бъде моторът в средата на терена и през пролетта

Местният талант Д. Манолев се стреми към повече игрово време и по-сериозна роля в отбора през втория дял на първенството Нигериецът Д. Кикиово излезе в отлично настроение за встъпителната тренировка



Еделвайсите планират 5 контроли до рестарта на първенството във Втора лига в средата на февруари. На 17 януари санданчани отварят цикъла проверки срещу северномакедонски тим, чието име ще стане известно тези дни, на 21.01 е спарингът с дубъла на ЦСКА, който по същото време ще бъде на лагер в курортния град. На 28.01. пътуват за столицата, за да премерят сили с лидера в елита „Левски“ на „Герена“, а на 4 февруари „Вихрен“ се изправя срещу миналогодишния си опонент в Югозападната Трета лига „Кюстендил“. Новата формация на бяло-зелените ще бъде представена пред санданската публика преди последната проверка със „Спортист“ (Своге) на 7 февруари.

СТАНЧО СТАНЧЕВ