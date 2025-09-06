Старшията на „Банско“ Б. Хазуров заподозря белия дубъл за „сваляне“ на подкрепления от първия отбор

Йордан Лечов все още не е възстановен от контузията в кръста и едва ли ще стартира в неделната визита на „Славия II“. Бранителят попадна в групата за мача, но вероятно ще отстъпи мястото си в титулярния състав на младия Асен Либяховски, както бе и при драмата 2:3 срещу „Кюстендил“ предната събота. Тодор Пасков пък ще трябва да помага в средата на терена за сметка на Ибрахим Шериф, който е гласен да застане на върха на атаката в тандем с Теодор Чолев. На линия са ветеранът Георги Фикийн, който дълго време лекуваше травма, и националът на Сао Томе и Принсипи Аджил Невеш, въпреки че пропусна две тренировки през седмицата заради проблеми с дясното бедро. В резерв се очаква да остане звездата на козлите Владислав Златинов, който все още не е готов за пълни 90 минути.

Далеч по-големи са кадровите грижи на белите, след като на разположение няма да бъдат трима основни играчи. Наказания за екшъна в Гоце Делчев излежават Любомир Костов, Алекс Желев и Михаил Ценов. Под въпрос е и Деян Иванов, който се самоконтузи срещу неврокопчани и беше заменен принудително след половин час игра.

ВАСИЛ БОРИСОВ





