Старшията на „Банско“ Б. Хазуров плаши симитличани: Срещу „Героя“ изиграхме най-силния си мач…

В навечерието на днешната визита срещу „Септември“ /Сим/ старшията на „Банско“ Борислав Хазуров засипа с комплименти подопечните си след втората поредна победа на козлите над „Сливнишки герой“, постигната след обрат през втората част за 2:1 на стадион „Свети Петър“ през уикенда. „Категорично това бе един от най-силните ни мачове. Гостите ни поведоха рано, но още на полувремето пропуснахме поне 3-4 положения да изравним и дори да поведем в резултата. През второто полувреме изцяло доминирахме на терена и заслужено стигнахме до трите точки. Освен двата гола, имахме и греда, наистина играхме доста силно. Младите момчета показват израстване с всеки мач, стараят се много. Всичко си зависи от тях – показват ли желание и отговорност, ще получават шансове. Руслан Иванов се завърна в титулярния състав, след като през седмицата тренира с отбора. Влади Златинов също започна като титуляр, така че на този етап само Слаев подължава да се възстановява, но се надявам скоро и той да бъде на линия“, коментира Хазуров в официалната страница на клуба.

В състава на домакините единствената по-сериозна липса е Божидар Янков, който при поражението от „Пирин“ /ГД/ заработи петия си жълт картон през сезона. Двубоят ще се играе на „Арена Крупник“ заради продължаващото реновиране на терена в Симитли. Самоковецът с елитен ценз Мариян Гребенчарски получи назначение за мача, по единия тъч ще му асистира дупничанинът Марио Данаилов, който също се подвизава в групата на майсторите.

ТОНИ КИРИЛОВ





