Старшията на „Беласица“ Ж. Желев: Бяхме перфектни в защита в Несебър, но трябва да печелим вкъщи

Предводителят на „Беласица“ Живко Желев остана доволен от частичния успех, който отборът му записа при визитата си в Несебър. „Всяка точка е добре дошла, с оглед мястото на което се намираме в класирането. Припомням, че „Черноморец“ още през лятото заяви амбици за бърз преход към елита и направи сериозна селекция в тази посока. Успяхме да се противопоставим на домакините, след като футболистите изпълниха перфектно задачите си, особено в дефанзивен план. Можеше и по-добре да се представим, ако бяхме реализирали положенията си. Вече в 2 поредни гостувания не губим, остана да започнем да печелим мачовете си вкъщи“, заяви старшията на комитите.

Равенството край морето взриви обстановката в стана на акулите. На клубната страница завря и закипя с призиви за оставка на треньора Ангел Стойков. Връх на недоволството бе отвореното писмо, в което бургаски фен разкрива нелицеприятни факти от клубната кухня, които могат да отворят работа и на прокуратурата.

След равенството с петричани, облаците над главата на А. Стойков се сгъстяват Ж. Желев вече мисли за мача с „Хебър“. Резервата В. Янев (в средата) получи контузия на стадиона в родния Несебър

„Уважаеми, членове на Управителния съвет, уважаеми спонсори в това число и хората, управляващи община Бургас, уважаеми дарители, уважаеми фенове, които се отчуждихте от отбора, но продължавам силно да вярвам, че един ден отново ще напълните стадиона в Бургас под сините знамена. Обръщам се с молба към всички вас, незабавно да бъде поискана оставката на старши треньора на мъжкият отбор Ангел Стойков, който също така незабавно трябва да освободи и мястото си в Управителният съвет на клуба, което в момента заема противозаконно и против всички правила на БФС. Моето търпение след последният мач с „Беласица“ се изчерпа и заявявам ясно, че докато този човек и цялата кохорта скъпоплатени зрители отблизо на мачовете от щаба му, не си заминат с него, професионален футбол скоро в Бургас няма да има. Предвид всички факти, които са ни известни за работата му и начина, по който води тренировъчния процес в клуба през последните няколко години не мисля, че лицето Ангел Стойков има повече място в отбора. „Черноморец“ печели някакви мачове с помощта на съдии, уредени от лице, свързано не само с Ангел Стойков. Името на това лице в този момент няма да напиша, но ако Ангел Стойков не си подаде оставката, ще бъда принуден да сезирам прокуратурата за това как „Черноморец“ влезе в „Б“ група и как спечели няколко мача благодарение на съдии, уредени с помощта на същото това лице. Обръщам се и към човека, който управлява клуба – Спасимир Иванов. Мисля, че е дошло времето, в което и вие да си подадете оставката, предвид разрухата, която носите със себе си, не само в клубната база и детската школа, която изобщо не ви интересува, а и в целият клуб. Всичките ви лъжи, колко сте щедър, колко държите на клуба и как милеете за него, скоро ще бъдат разобличени“, написа фенът на акулите Иван Димитров, израснал на стадиона в квартал „Акациите“ в Бургас.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





