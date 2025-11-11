Старшията на „Беласица“ Ж. Желев: Вече сме в борбата, отборът възвърна духа, който всички искахме да видим



След 2 поредни победи ситуацията за „Беласица“ не изглежда толкова неспасяема, както преди 1 седмица. Само домакинската издънка на орлетата, позволили на шоколадите от „Спортист“ да откраднат точка на стадион „Христо Ботев“, попречи на бяло-червените още в събота да изскочат над чертата в класирането на Втора лига. „Особено през първото полувреме ни беше много тежко. Дори срещата беше под въпрос, но съдиите прецениха, че двубоят трябва да се изиграе, за което съм им благодарен. Когато биеш, всичко е както трябва. Заради тежкия терен отсъстваше футболът през първата част. Видяхме повече единоборства, агресия, подхлъзвания. Ние влязохме по-добре в мача. „Севлиево“ не е слаб отбор, напротив. Имат доста качествени футболисти с опит, минали и през Първа лига. През първото полувреме имахме 3-4 чисти положения, които не съумяхме да реализираме. През второто теренът изсъхна, мачът стана равностоен. Дори имаше моменти, в които те владееха инициативата, а ние чакахме своите шансове на контра. Така успяхме да вземем важна победа. След нея вече се вижда, че сме в борбата, дори от тези, наши и чужди, които ни отписваха. На една ръка разстояние сме от доста отбори, които са преди нас в класирането. Но има още един полусезон, има още мачове. Надяваме се да продължим с доброто представяне. Нищо че ни сполетяват само лоши неща, визирам контузията на Кирил Георгиев. Тази победа е за него след тежката операция в следствие на счупената капачка и скъсаното сухожилие от мача в Своге. Вижда се, че отборът вече успя да възвърне духа, който всички искахме да видим и показва футболни достойнства. Имаме много изпуснати точки да наваксваме, защото успехът дойде твърде късно. Нямаме право да се отпускаме. Без значение дали ще следват колебания. Всички работим за позитивни резултати до зимата. Отборът е в съвсем различно физическо състояние и затова печелим точки. След една подготовка по време на паузата, ще изглеждаме по съвсем друг начин и ще бъде много по-лесно за всички. Вярвам, че ще започнат да ни влизат и положенията и няма да треперим до самия край. А когато побеждаваш, няма право никой да те съди“, сподели след втората поредна победа на своите старшията на „Бела“ Живко Желев. „Живко Димитров е в отбора, откакто дойдох аз, просто не беше картотекиран. След като се запознах с качествата му, дадох зелена светлина да го картотекират. В събота той трябваше да започне на върха на атаката, но с оглед лошите атмосферни условия предпочетох да пусна висок човек, защото трябваше да играем по-директен футбол на този терен. После Живко се включи подобаващо и успя да материализира усилията на целия отбор. В крайна сметка, когато нещата свършват добре, сме били прави. Дял за победата имат всички, дори и тези, които не влязоха в игра. Мачът е 90 минути, но подготовката за него представлява упорит труд от всички играчи в хода на цяла седмица, предхождаща двубоя“, допълни старозагорецът, чийто стил по принцип изключва персоналните похвали, но Ромарио Джуниър си ги заслужи изцяло.

Нещата за Ж. Желев (в средата) и хората му започват да се случват Ж. Димитров-Ромарио Джъниър заслужено обра овациите на всички след края на мача Семейство Карпарови (вляво) проследи под дъжда домакинския дебют на наследника си Александър (сн. 4) сн.4

Добри думи за представянето си заслужава и младият вратар Александър Карпаров. На моменти личеше напрежение при наглед лесни отигравания, което е разбираемо, но пък Сашо спаси всичко, което трябваше да се спасява, и вече в мач и половина запазва мрежата си суха, а това е най-важният атестат за успешния дебют на 20-годишния младок под петричката рамка.

СТАНЧО СТАНЧЕВ