Старшията на „Беласица“ Ж. Желев: Резултатите в контролите също са важни, след победа се работи по-лесно

Старши треньорът на „Беласица“ Живко Желев сподели как върви подготовката на комитите. Той говори след успеха в първия спаринг, в който повереният му тим се наложи с 3:1 над третодивизионния „Банско“.

Ж. Желев /в средата на сн. 1/ изрази задоволство от победата срещу банскалии и от привличането на Д. Кикиово /сн. 2/

„В момента абсолютно всички тренират много сериозно. Заниманията са интензивни и изтощителни. Футболистите са доста натоварени. Не ги делим на основни и второстепенни. Напротив, в първите 2-3 контроли абсолютно всички ще получат равно игрово време. Двата състава, които пуснах срещу козлите, бяха сформирани така, че да имаме баланс и по някой опитен футболист във всички линии. През първото полувреме имаше по-голяма динамика. Футболистите притежаваха по-голяма скорост, но не можахме да отбележим гол. Имахме ситуации, имахме центрирания и не лоши атаки, при които последният пас и решението преди последния пас не бяха от най-добрите. През второто полувреме вече отборът на „Банско“ не успя да издържи на темпото и динамиката. Ние успяхме да отбележим три гола, което е радващото. Имахме още ситуации, но гледаме напред. Не си правим някакви изводи. Но аз винаги съм го твърдял и няма как да го подмина и сега, за мен резултатите в контролите също са важни. Много колеги казват, че нямат значение. Да, по-важни са идеите, които имаш, динамиката“, коментира Ж. Желев. Наставникът на комитите разкри на какво са наблегнали с неговия щаб по време на заниманията, започнали още на 4 януари.

„В интерес на истината в тези две седмици, откакто стартирахме, не сме наблягали толкова на игра в атака, игра в защита. Повече искахме да върнем агресията в отбора, за да може да подготвим играчите максимално добре. Терените са тежки, тренировките са тежки, но всички се стараят. И е радващо, когато победиш в дадена контрола, защото в следващите дни се работи много по-лесно. Футболистите добиват увереност, има настроение. А това се предава и на нас, треньорите. Така всички имаме вярата, че можем да изпълним поставените задачи“, заяви Желев. Той даде да се разбере, че взетият под наем от „Вихрен“ нигерийски защитник се вписва напълно в плановете му. „Даниел Кикиово е футболист, на когото ще разчитаме с пълна силна. Той има качествата да помогне на „Беласица“, завърши старшията на бяло-червените.

СТАНЧО СТАНЧЕВ