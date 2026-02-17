Старшията на „Беласица“ Ж. Желев: Тежи да вкараш 3 гола и да не победиш, но всяка точка е скъпоценна за нас

Старшията на комитите Живко Желев направи анализ на неделния мач на своите в търсене на причините, лишили „Беласица“ от така чаканата победа на старта на футболната пролет.

„Да започнем от там, че в 13 часа решиха, че няма да има мач. Аз карам отбора да тренира, но ги върнаха, защото казаха, че в 14.45 ч. срещата все пак ще започне. Колкото и да е, това нещо влияе. А с оглед терена всичко беше въпрос на битка и желание. Нямаше кой знае колко футболни аргументи. Вложихме се максимално, но направихме и много елементарни грешки и това ни костваше победата, за голямо съжаление. Но имаше и позитивни неща, защото два пъти догонвахме в мача и дори успяхме да направим пълен обрат след 0:1, но явно това не е достатъчно. Има малко горчилка след тази точка. Но ако гледаме позитивно на нещата и вземем предвид целта да се спасим, след изиграните мачове в кръга разликата до спасителната зона намаля с една точка. Позитив е, че вкарахаме 3 гола, същевременно отчитаме, че през целия минал полусезон и подготовката, откакто аз съм тук, само „Фратрия“ успя да ни вкара повече от 3 гола. Допуснахме 3 гола вкъщи, което не е добър атестат с оглед на това, че в подготовката играхме срещу по-сериозни отбори и стояхме много по-стабилно. Отдавам го и на атмосферните условия. Предупредих преди срещата, че трябва да влезем добре в мача, защото очакваме големи дъждове. Трябва да спрем да правим елементарни грешки в защита, защото тежи да вкараш 3 гола и да не можеш да победиш. Разбира се, всяка точка е важна, всяка точка е скъпоценна. Когато трябва да наваксваш, е тежко и е трудно. Но това е нашата задача. Съгласили сме се, поемаме си кръста, работим всеки ден. Отборът се чувства добре. Има колектив и благодарение на този колектив и отношението между играчите успяхме да не загубим, което е похвално. Това нещо все пак се гради с време, а ние успяхме да го направим за много кратък период. Ако имахме точки, този резултат нямаше да ни притеснява с оглед характера, който показаха футболистите. От битката, която дадохме, няма от какво да сме недоволни. Просто трябва да намалим грешките в защита, за да можем да печелим мачове. В момента, в който намалим непредизвиканите грешки, ще започнем да побеждаваме. Играчите са добре подготвени физически и тактически, но футболът все пак е игра на грешки, а ние направихме достатъчно, за да не можем да победим“, завърши заралията.

Таранът на „Бела“ К. Кръстев /на преден план/ се отпуши точно навреме, но 2-та му дебютни гола не стигнаха за пълния успех Контузените играчи на комитите окупираха лявата част на ложите Бригадата на полусириеца В. Ел-Хатиб допусна някои неточности в отсъжданията си, без те да повлияят на крайния резултат

Близо 1200 фенове на домакините окупираха слънчевата трибуна, организирайки се за по-малко от час след решението, че мач в крайна сметка ще има Ж. Желев съжали, че отборът му не е победил, но определи точката като скъпоценна

Капитанството на Т. Тасев тръгна с равенство, ала дебютът на вратаря Вл. Иванов не беше добър

СТАНЧО СТАНЧЕВ