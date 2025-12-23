Старшията на „Германея“ А. Нешев оправда слабата есен с младостта, похвали се с тренировъчен процес като на профитата и обяви мисията оцеляване за възможна

Старшията на аутсайдера в Югозападната Трета лига „Германея“ Асен Нешев оправда слабата есен с младостта, но същевременно се похвали, че подопечните му водят тренировъчен процес като събратята си от професионалния футбол, а не през пръсти по веднъж на три дни, каквато обикновено е практиката при аматьорите. Сапаревобанчани се озоваха на дъното, събирайки 11 т. от едва 2 победи, 5 равенства и 12 загуби. Толкова поражения е допуснал само другият опашкар „Пирин“ /ГД/. Тимът от курортното градче е и с най-пропускливата защита с 45 гола в 19 мача, а отстоянието от спасителния бряг е между 5 и 9 т., в зависимост от изпадащите от втория ешелон. Въпреки това наставникът обяви мисията оцеляване за възможна.

„Представихме се добре, дори доста добре, ако оставим настрана част от резултатите“, започна анализа си предводителят на новаците, цитиран в официалния сайт на клуба. „В много от мачовете играхме напълно равностойно срещу много по-опитни противници. Но има някои фактори, които оказаха влияние върху резултатите. Първият със сигурност е младостта на тима. В никакъв случай не искам да звучи като оправдание, защото това е пътят – ние даваме шанс на младите момчета да растат и да се развиват във футбола. Със сигурност сме един от най-младите отбори не само в Югозапада, а въобще в аматьорския футбол в България. На практика ние сме почти като вторите и третите отбори, които се състезават в нашата група приоритетно с юноши. А когато нямаме опит, не успяваме да затворим част от мачовете. Повеждахме в резултата в много от тях и не можахме да използваме преднината си. Това се постига с опит, който момчетата придобиват с всеки изминал двубой. Сега имаме време да реагираме по време на зимната пауза, за да бъдем по-силни през пролетта. Аз съм реалист и казвам, че е напълно по силите ни да се спасим този сезон. Отборите пред нас не са далеч, така че имаме всички шансове, разбира се, ако и ние си свършим работата на терена. Убеден съм, че през пролетта ще изглеждаме по-добре, защото момчетата вече знаят с какво се сблъскват. Ще опитаме да сведем допусканите грешки до минимум и да вземем повече точки. Имаме възможност, просто ни трябва време. Хубавото при нас е, че нямаме проблем с тренировъчния процес, както при доста други отбори от аматьорския футбол. Тренираме всеки ден от понеделник до петък, нямаме отсъстващи футболисти, както е на много места поради факта, че играчите работят, но ние наистина искаме да правим нещата така, както трябва… Защото ако искаме да постигнем резултати, не можем да пропускаме най-важното“, коментира с доза неподправен оптимизъм А. Нешев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ