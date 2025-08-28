Старшията на козлите Б. Хазуров: Отборът ни не е стабилен като миналата година

Старшията на „Банско“ Борислав Хазуров алармира, че отборът му е по-различен от миналогодишния и трудно ще повтори класирането си от предния сезон. Наставникът на козлите върна лентата към загубата през уикенда с 2:3 в гостуването на дублиращия състав на „Септември“ (София). „Изиграхме най-силния си мач от началото на сезона. Мач, в който ни спохождаше малшанс пред гола, защото ако си бяхме вкарали положенията, резултатът щеше да е 6:3“, коментира неврокопчанинът пред официалния сайт на клуба. „Като цяло отборът не е толкова стабилен, както беше миналата година, и проблемите си ги знаем вътре в кухнята на тима. Налагаме нови момчета, които трябва да придобият опит с мачовете. Трябва да се научат да играят в защита по-стабилно и именно върху това работим много с помощника ми Иван Топузов. Вярвам, че нещата ще се получат, но се изисква време. Ясно е, че „Банско“ няма да е отборът, който беше миналата година откъм резултати, но отборът играе хубав и динамичен футбол, приятен за окото. Искам да виждам това лице, което показахме срещу „Септември II” почти през целия мач. Ще гледаме да сведем грешките до минимум, за да се подобрим“, заяви Хазуров.

