Старшията на комитите Ж. Желев: Първата ни точка в Разград ще помогне да повярваме в себе си



Новоназначеният наставник на „Беласица“ Живко Желев сподели доколко ситуацията около отбора се е променила, след като комитите за сефте не паднаха в Разград.

„След много тежко пътуване успяхме да вземем точка от дубъла на „Лудогорец“. След мача и футболистите ни споделиха, че досега не са успявали да откраднат нещо от „Гнездо на орли“, но пък винаги има първи път. Така че това е една добра основа. Не казвам, че сме доволни от равенството, но то е добра основа за предстоящия мач, защото ще способства футболистите да повярват и в себе си, и в нас, а после заедно да успеем да разгърнем техния потенциал. Спечелената точка срещу отбора на „Лудогорец II“ е добре дошла за нас поради няколко причини. Първо, радваме се, че не загубихме мача, защото тогава ставаше много тежко, щеше да се получи голяма разлика от 4 точки между нас и предпоследния в класирането, а с един мач не бихме могли да се „отлепим” от дъното. Това е така, защото отборите вече започват да трупат точки и се отдалечават.

Испанецът Я. Сантана в спор за висока топка, докато сънародникът му Пипа /вдясно/ следи ситацията Струващият колкото целия отбор на гостите Ем. Родригес /вляво/ е изпреварен от младия Д. Яръмов /падналият на земята/ пред погледа на петричкия голмайстор в Разград Асп. Смилков /вдясно/ Неуморният Ив. Марчев в близост до вратата на домакините

След тази точка обаче имаме реални шансове още в следващия кръг да излезем от опасната зона или поне да сме на чертата, а в бъдеще да опитаме да се качим колкото можем по-нагоре в класирането. Тогава, както футболистите, така и феновете в целия град ще бъдат по-спокойни за бъдещето на „Бела“ и за нашето оцеляване“, коментира 46-годишният предводител на бяло-червените. В комитската чета наскоро се завърна от „Банско“ фланговият щурмовак Живко Димитров. След като се раздели с козлите, Ромарио-Джуниър тренира интензивно със съотборниците си на „Царя“ в очакване на момента, в който отново ще попадне в групата и ще бъде използван от Желев в някой от следващите двубои.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





