Старшията на „Марек“ Т. Калпаков: Направихме доста грешки срещу „Монтана“, трябва да сме на максимални обороти с „Пирин“

Наставникът на „Марек“ Танчо Калпаков призна, че отборът му е направил доста грешки в защита и по този начин е допуснал 4 гола срещу елитния „Монтана“ в двубоя от турнира за купата на България. „След тежкия мач с „Беласица“, отборът не бе напълно възстановен физически. Държахме се прилично през първото полувреме, но след като получихме гол, дадохме големи разлики. Идеята за мача бе да направим балансиран отбор, трябваше да направим и някои ротации. Исках повечето момчета да играят по 45 минути и така да разпределим тичането. Но след първия гол рухнахме, забравихме за тактическите указания. Направихме и пропуски в защита. Допуснахме доста грешки и класните футболисти на съперника ги оползотвориха. Мачът бе по-специален за мен. защото с „Монтана“ успях да вляза в Първа лига. Има сантимент, с доста от играчите им работихме заедно. Но искахме да победим. Реално обаче гостите повече заслужаваха победата“, коментира Т. Калпаков.

Той е категоричен, че оттук насетне неговите мисли и тези на състезателите му са изцяло насочени към предстоящото дерби с „Пирин“. „Надявам се до предстоящия мач с „Пирин“ за първенство да възстановим отбора и в неделя вече да сме на максимални обороти“, допълни старшията на дупничани.

Р. Нанителамио изигра пълни 90 минути срещу „Монтана“



Калпаков е останал доволен от най-новото попълнение – централния защитник Родриго Нанителамио. Той е висок 195 см и е роден на 15 февруари 1996 г. във Франция. Продукт на Академията на „Кан“, а по българските терени е носил екипите още на „Вихрен“ и „Спартак“ (Пл). Бранителят бе привлечен поради острата нужда на алтернативи в ариергарда, каквито на стадион „Бончук“ нямат. Най-добрият защитник Марио Петков е аут до края на сезона, а неговият партньор и капитан Мартин Кавдански също е извън строя поне за две седмици. Французинът с конгоански произход направи своя дебют за „Марек“ с „Монтана“, като изигра 90 минути и се понрави, особено през първата част.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



