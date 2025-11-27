Старшията на „Миньор“ Вл. Манчев: Ще е тежко и срещу „Беласица“, и срещу „Пирин“, но винаги сме с идея за победа

Старши треньорът на „Миньор“ (Пк) Владимир Манчев призова подопечните си към максимална концентрация върху предстоящото гостуване на стадион „Цар Самуил“, където ги чака закъсалият „Беласица“. „Въобще не ни минава през акъла, че този мач ще е лесен. Каквото и да се говори, ние не можем да си позволим да подхождаме към който и да е съперник несериозно, защото ще берем много ядове, така че първо трябва да сме концентрирани, да си прегледаме грешките от предния мач. Не сме още на това ниво, че да си позволяваме да подхождаме несериозно към който и да е. Всеки път се опитвам да сме с идея за победа. Дори в Русе отидохме с мисълта да вземем максималното, но просто не успяхме. В тази група можеш да се надиграваш с всеки отбор и да взимаш точки, но можеш и да загубиш. Отидеш ли не на 100%, няма на какво да се надяваш. Ще е тежко и срещу „Беласица“, и срещу „Пирин“, коментира бившето крило на армейците.

Манчев се върна и на мача в Русе, където чуковете загубиха за сефте под негово ръководство. „Нагласата ни срещу „Дунав“ не беше като в предишните мачове. Но и съперникът бе много стабилен. Малко играхме с топката, особено през първото полувреме. През второто имахме по-хубави атаки след смените и можеше поне една-две да завършим по-добре, но като цяло играхме малко с топката. Надиграха ни. Не успяхме да им се противопоставим. Направихме много грешки, които не очаквахме да направим. През второто полувреме малко коригирахме нещата. Но „Дунав“ бяха по-добри от нас като цяло. Те са по-сработен отбор и като динамика, и физически са по-добре. Имат и чужденци, които са им много добри играчи. Не ни изненадаха с нищо, не успяхме да се противопоставим така, както очаквахме. Надявам се да сме си научили урока и да не повторим тези грешки в Петрич в събота“, завърши 48-годишният пазарджиклия.

Докато беше начело на ЦСКА II, Вл. Манчев победи по веднъж „Беласица“ в мандантите на Д. Моралес и Хр. Господинов, сега се изправя срещу следовника им Ж. Желев, но вече предвождайки пернишките чукове.

Той е с положителен баланс срещу комитите, след като през април начело на ЦСКА II завърши 1:1 на „Царя“, като гола за „Бела“ отбеляза финландският таран Ирфан Садик от дузпа през първата част, а в края столичани изравниха също от бялата точка. Миналата есен и в края на август Манчев и младоците му от червения дубъл записаха 2 победи с по 2:0 на стадиона на ДИТ в столичния кв. „Драгалевци“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ