Старшията на червения дубъл В. Илиев възхитен от условията за подготовка край Сандански

Дублиращият отбор на ЦСКА, който е на лагер в крайния Югозапад, отскоро е воден от Валентин Илиев. 45-годишният специалист се завърна в Борисовата градина през 2025 г. и получи доверието да оглави втората армейска формация на мястото на Владимир Манчев, който пък, след раздялата си с червените, пое „Миньор“ (Перник). В. Илиев, който е син на покойната легенда на ЦСКА Илия Вълов, говори за впечатленията си от условията на зимния лагер в Санданско преди тестовете с „Вихрен“ днес и с „Беласица“ в събота. „Като треньор за първи път ми се налага да дойда в региона на Сандански, иначе съм имал удоволствието да бъда и друг път в града. Доволен съм от пребиваването ни тук, защото през тази част от годината имаме възможност да работим при добри условия. Става дума, както за терена на комплекс „Юлий Тушев“, така и за условията, предоставени ни от домакините в града. Това не са от най-щастливите моменти за футболистите, натоварванията в тази фаза от подготовката са изключително тежки и интензивни, но към днешна дата не мога да скрия, че съм доволен от всеки един от играчите ми, като старание и влагане в работния процес. Наистина терените, на които тренираме, са в много добро състояние, заслугата за което е на нашите домакини. В малкото ни свободно време, което ни остава да се поразходим, се убеждаваме, че Сандански е град, изпълнен с позитивна енергия и усмихнати хора. Вече изиграхме тук първата си контрола с „Миньор“ /б.а. – спечелена от младите армейци с 1:0/, след която останах доволен от отношението, което показаха моите момчета в спаринга, като отговор на изискванията ми към тях. Естествено, всяка победа, пък била тя в контролен мач, носи позитивни емоции и самочувствие на нашия млад отбор. В същото време не мисля, че резултатът трябва да е водещият в емоциите, защото сме дошли тук да свършим доста различна по обем работа в хода на лагера. Няма да подходим по по-различен начин в предстоящите контроли, първо с „Вихрен“, после и с „Беласица“. Идеята е да следваме нашия план и да подготвим отбора си по най-добрия начин физически, тактически и ментално. По никакъв начин не ме притеснява, че при рестарта на първенството започваме с гостуване в Сандански. Просто зарядът и залогът в двата мача сега и в средата на февруари ще бъдат различни. Хубаво е във всяка контрола да победиш, но не това е най-важното. За мен от първостепенно значение е победите да идват в шампионата и то паралелно с индивидуалното израстване на младите ни футболисти, а от там ще дойде и повишаването на отборната ни сила. Приоритетът ми е да се убедим, че можем да се надиграваме с всички, да не се задоволяваме с малкото, а винаги да търсим максимума, да се научим като отбор, че футболът е колективна игра, на която егоизмът е чужд, И накрая най-важното, да се научим на дисциплина и постоянство. Това са качествата, чиято липса е попречила на множество млади футболни таланти да се развият според очакванията“, завърши В. Илиев, който остава във футболните анали с гола си на стадион „Анфийлд“ през 2005 г., с който ЦСКА победи легендарния „Ливърпул“ като гост в квалификациите за Шампионската лига.

СТАНЧО СТАНЧЕВ