Старши-специалистът в ГРАОН в община Дупница Нели Димитрова откри четвъртата си самостоятелна изложба

Ценителите на изобразителното изкуство в община Дупница имаха възможността да разгледат четвъртата самостоятелна изложба на художничката Нели Димитрова „ България в багри и светлина“ в Общинска художествена галерия в община Дупница.

Първото ми запознанство с изкуството беше с един молив на 8 години и от тогава не съм спирала да рисувам. В Дупница ме доведе преди 33 години любовта към рисуването. Бях студентка в Учителския институт в Дупница така останах в града. С годините вече намерих своя стил на работа, предимно рисувам пейзажи на всякаква тематика. Акварел също рисувам, а в по-младите години рисувах и икони, но сега предимно рисувам пейзажи, сподели за вестник“ Струма“ художничката Нели Димитрова.

В изложбата съм събрала онзи тих, но жив свят, на българските села – свят, в който къщите не са просто постройка, а носители на спомени, на дух, на идентичност. Два свята, които в нашето съвремие сякаш се раздалечават, но всъщност са дълбоко свързани. Старите къщи са пазители на паметта на хора, на времето, на духа на мястото. Те дишат заедно с природата, от която са създадени -дърво, камък, кал, светлина и сянка. Картините са нарисувани с акрилни бои -техника, която ми позволяваше да уловя и яркостта на природата и мекотата на старите дувари. Вдъхновението ми дойде от селата Боженци, Долен, Свежен, Трявна и още много други кътчета от България, където времето сякаш е спряло, за да ни напомни кои сме. Тази изложба е покана да се върнете към корените – към красотата на изчезващото, към тишината на старите дървени стрехи и зеленината, която ги обгръща. Щастлива съм, че това се случва в навечерието на празника на нашия град -19 октомври, посветен на небесния закрилник Св. Йоан Рилски Чудотворец, сподели пред присъстващите художничката Нели Димитрова.

На събитието присъстваха народният представител от ДПС- Ново начало Николай Златарски, председателят на Общински съвет Дупница инж. Костадин Костадинов, заместник -кметовете на община Дупница Валентина Караганова и Бойко Христов, много колеги и приятели на художничката, общественици. От името на кмета на община Дупница д-р Първан Дангов заместник-кметът на община Дупница Валентина Караганова връчи поздравителен адрес на художничката Нели Димитрова.

Николая Иванова