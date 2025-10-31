Старши учителят по български език и литература Емил Димитров е носителят на приза „Будител на годината – Дупница 2025“, градът отбеляза празника с музикална програма

Старши учителят по български език и литература в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление“ Св. Иван Рилски“ – Дупница Емил Димитров е носителят на приза „Будител на годината – Дупница 2025“.

Той е завършжил Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий“ и от 17 години работи в сферата на образованието. На 28 години става директор на СОУ “Христо Ботев“ в Бобов дол и Вечерна гимназия “Димчо Дебелянов“ в Дупница. През 2002 г., непланувано напуска България и се установява в Мадрид, където живее и работи близо 20 години. От 2002 г. е преподавател в ПГ по облекло и стопанско управление “Св. Иван Рилски“ – Дупница. Основава литературен клуб “Думите“, организира рецитали и изложба на ученици.

За него колегите казват, че притежава най-ценните качества на добрия учител – добросъвестност, емоционална стабилност, мотивация за постижения, умения за работа в екип.

Призът беше връчен от кмета на община Дупница д-р Първан Дангов на тържествена церемония в навечерието на Деня на народните будители.

„Радвам се, че имаме учител, който служи за пример не само в училището, а в цялата община и област. И всички онези, които говорят с него, говорят с уважение, с благоговение пред онова, което прави, като усилия, за да може да разпалва във Вас, мили ученици, искрата на знанието. Честит празник!“, бе част от словото на кмета д-р Първан Дангов.

„Опитвал съм се да работя по един и същи начин с учениците, които идваха с калните обувки през 90-те години в малкия град и с тези от лъскавите квартали на Мадрид…Колеги, тази награда е и ваша…“, бе част от словото на носителя на приза Емил Димитров.

Той бе поздравен и от Валентина Караганова – заместник- кмет на община Дупница.

Да уважат своя колега и учител бяха дошли много колеги на г-н Емил Димитров, ученици, съграждани, приятели. Сибила Попова от Школа по пиано към НЧ “Зора 1858“ – Дупница с ръководител Йорданка Василиева, изпълни на пиано произведението “Тарантела“ от Агнешка Ласко. Валенсия Александрова – ученичка от ПГ по облекло и стопанско управление “Св. Иван Рилски“, свири на цигулка. Литературен клуб “Думите“ представиха есе “Будителите край олтара“ и стихотворението “Вечерен тромпет“.

Кметът на община Дупница д-р Първан Дангов произнася слово Моменти от събитието Носителят на приза Емил Димитров с директора на ПГ по облекло и стопанско управление „Св. Иван Рилски“ Борис Кръстев

Кметът на община Дупница д-р Първан Дангов, връчва приза “Будител на годината Дупница 2025“ Емил Димитров Моменти от събитието

Община Дупница отбеляза Деня на народните будители с музикална програма пред паметника на Христаки Павлович.

Стоим пред паметника на Христаки Павлович -Дупничанин, книжовник, учител и просветител, който полага основите на ново българското образование – тук, в Дупница. До него в историята стоят имената на Аверкий Попстоянов, Димитър Бисеров и още учители, книжовници, просветници, които са създали просветната традиция в Дупница. Днес също имаме съвременни будители и те са сред нас. Можем да ги открием в читалищата, в училищата, в културните институти….“, бе част от словото на заместник-кмета на община Дупница Валентина Караганова.

Талантливите ученици от ОУ “Христаки Павлович“ – Дупница, изпяха песента “Къде си, вярна ти, любов народна“ и рецитираха стихотворение, посветено на Христаки Павлович, написано от учителите Десислава Панайотова и Гергана Димитрова.

На събитието присъстваха Дафинка Георгиева – заместник-кмет на община Дупница, Анелия Геренска – Директор на Исторически музей – Дупница, общински служители, читалищни дейци, учители, граждани. На паметника на Христаки Павлович присъстващите поднесоха венци и цветя.

Заместник-кметовете на община Дупница Валентина Караганова и Дафинка Георгиева пред паметника на Христаки Павлович-Дупничанин Ученици от „Христаки Павлович“

Николая Иванова