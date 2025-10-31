Статистиката на ловците от Югозапада: дъжд, малко слука и много мечки в последния излет

Последният ловен излет в Югозапада беше почти изцяло компрометиран от повсеместните валежи. Макар и недотам обилни, но почти без прекъсване, те създаваха известен дискомфорт както на ловците, така и на кучетата, които не можеха да разчитат на свежи следи и миризми, отмивани през целия ден. Гоначите излизаха от прогонвания участък на ловните полета като от пералня без центрофуга. Изключения все пак имаше и късметът споходи тези, които бързо и рано организираха гонките си.

Информацията за подхода дойде от ловната дружина в село Плетена, община Сатовча, в западния дял Алабак на Родопите. Докато още се развиделява, дружинката от Плетена с председател Асен Моллов вече е приключила сутрешния инструктаж в м. Златева ливада. Той е кратък, но категоричен – много да се внимава със стрелбата в намалената видимост на мъглата, свинете майки, доколкото е възможно да се определи при тези обстоятелства, да се пропускат, но не и хищниците.

Бързо ловците заемат определените пусии, а гоначите заедно с кучетата започват претърсването на определения участък. Късметът ги спохожда веднага. Вдигнатата сюрия се насочва към огневата линия и попада на мерника на Даниел Камбуров, който с точна стрелба за пет секунди отстрелва две от тях. Но късметът му е дотук, защото след втория изстрел ловният автомат засича. А със сигурност е щял да постави личен рекорд.

Още едно прасе е повалено на съседния пост от Камен Сандански. И така в 8.25 часа ловците от Плетена вече са свършили добра работа благодарение на отличната организация.

От коментара на Асен Моллов разбираме, че при тях има железни правила и безусловна дисциплина. Така е било винаги, така ще бъде и занапред, категоричен е той. Разбираме и за още няколко безспорни факта – популацията на дивата свиня в целия родопски район остана непокътната от африканската чума и навсякъде в Западните Родопи дружинките са доволни.

Притесненията идват от безконтролното присъствие на лисици, които нанасят много щети на пернати, зайци и малки сърни през размножителния период. Ловците, които разполагат с време, възможност и желание, са устроили на много места стървилища. За 5-6 месеца по този метод и на гонка са отстреляни 42 лисици и 5 белки. Не на шега местните казват, че след десет часа вечерта по улиците на селата Сатовча, Долен, Плетена, Кочан се срещат повече лисици от хора и нахалството им стига дотам, че нападат с предимство и курниците на ловците.

Друга обезпокоителна тенденция в Югозапада през последните две-три години е увеличената популация на мечки, което се отчита почти навсякъде в осемте сдружения на Благоевградска област.

ИВАН ПЕТРОВ