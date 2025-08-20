СТАТИСТИКА: 171 висшисти на трудовата борса в Кюстендилски регион

Регистрираните безработни лица на територията на общините Кюстендил, Невестино и Трекляно са 1822 с равнище на безработица 9,45%, това са последните данни от Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил. В графа безработни по професионален признак с работническа професия са 236 лица от общо регистрираните безработни, специалистите без работа – 405 човека, без специалност и професия – 1181, с основно образование 375 човека са без работа и 691 лица с начално и по-ниско образование.

По признак образование висшистите без реализация на трудовия пазар са 171, безработните със средно образование – 585, със средно и професионално образование – 464 лица, 375 са без работа с основно образование и 691 с начално и по-ниско образование.

Безработни от рисковите групи на пазара на труда 1034 са жени, 168 с намалена трудоспособност, безработните лица, които са над 50 години, са 669 човека и продължително безработни – 643 лица.

На първичен трудов пазар са заявени 73 работни места, от които за работническа професия 57,5%, за специалсти – 17,8%.

Голям е относителният дял на заявените работни места, неизискващи квалификация – три са за лица със средно образование и 15 за безработни с основно образование.

Най-голям е броят на заявените работни места за персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната. Обявени са работни места за монтажници, машинни оператори, водачи на МПС и подвижни съоръжения, машинностроители, занаятчии, електротехници и професии, неизискващи специална квалификация. Обявените работни места са за община Кюстендил, за общините Невестино и Трекляно не са обявени работни места.

На територията на Дирекция „Бюро по труда” – Кюстендил са постъпили на работа 20 младежи до 24 години, 10 младежи от 25 до 29 години и 12 лица – продължително безработни. Заявените свободни работни места за работническа професия са 55,4%, за специалисти – 20,7%, голям е относителният брой на заявените работни места, неизискващи квалификация, от които 4 лица със средно образование, 18 с основно и по-ниско.

През месец август са постъпили на работа 159 лица, от които 10 младежи до 24 години, 13 младежи от 25 до 29 години и 12 продължително безработни лица.

ГЕРГАНА ИВАНОВА






