„Стая за споделяне“ отвори врати за деца и семейства с нужда от подкрепа в Благоевград

„Стая за споделяне“ бе открита в Дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания в Благоевград. Новото пространство е предназначено за деца и семейства, които имат нужда от подкрепа.

Стаята представлява уютно обзаведена кухня с трапезария, наподобяваща дневната в един дом. Тя осигурява среда, близка до семейната, в която децата заедно със своите родители могат да прекарват време в подкрепяща обстановка, да обменят опит и да получават професионални съвети от специалисти.

На откриването присъстваха кметът Методи Байкушев, заместник-кметът Боряна Шалявска и др.

„Благодаря на хората от всички социални услуги в тази сграда. Вашите усилия, труд, грижа и ежедневни тревоги са изключително важни. Тези услуги са ключови за това да имаме здраво общество и да знаем, че там, където някой има нужда от подкрепа, има кой да помогне и да даде всичко от себе си. Вашата работа често остава невидима за мнозина, но бъдете сигурни – тя се вижда от тези, които трябва, и се цени там, откъдето трябва“, каза кметът Методи Байкушев.

Децата изненадаха кмета с коледно чувалче, пълно с послания и желания, което сами изработиха с помощта на своите родители.