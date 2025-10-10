Стикерът за технически преглед на колите става електронен

Стикерите за преминат годишен технически преглед (ГТП) на автомобилите ще бъдат заменени от техен електронен аналог, обявиха от транспортното министерство. Предлага се преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства.

Промяната е заложена в проект за изменение и допълнение на наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, публикуван днес за обществено обсъждане.

Измененията идват след окончателното становище на Върховния административен съд, който през юни окончателно остави в сила отмени издаването на физически стикери на автомобилите.

В съответствие с европейската Директива 2014/45, хартиените документи ще бъдат заменени с електронни удостоверения. Това ще улесни трансграничните проверки и ще подобри проследимостта на извършените технически прегледи чрез единна информационна система.

При ГТП ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила – чрез VIN номер, рама и километропоказател.

С промените отпада задължението на пунктовете за технически прегледи за разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи, както и за уведомяване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при липса на стикери.

„Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки – всичко ще бъде в електронен формат“ похвали се министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от пресцентъра на министерството.

Преди три месеца обаче парламентът за пореден път не прие отпадане на стикера за сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

От 1 януари 2019 г. винетките станаха електронни, с което отпадна този вид стикер.

През октомври 2012 г. бяха забранени стикерите за застраховка автокаско.