Стилист сподели тайни как да изглеждаме по-стройни, ако сме ниски

Много хора мечтаят да изглеждат по-стройни и по-високи, а това е възможно благодарение на подходящите дрехи. Стилист сподели ТОП 10 доказани техники, които ще помогнат визуално да добавите височина и да създадете хармонични пропорции, пише glasnews.bg.
Висока талия
Според стилиста панталоните, полите и късите панталони с висока талия визуално издължават фигурата и удължават краката, създавайки ефект „крака до ушите“.
Монохромен външен вид
Както обясни експертът, изображенията в един цвят създават непрекъснат вертикал, който добавя няколко сантиметра към височината и прави силуета по-тънък.
Колани за кръста
Според стилиста акцентът върху талията помага за създаването на женствени пропорции, дори ако естественият силует е по-правоъгълен.
Обем на раменете
Както обяснява експертът, блузите с драпиране или подплънки балансират горната и долната част на тялото, правейки талията да изглежда по-малка.
А-силует
Според стилиста роклите и полите с А-силует придават баланс на фигурата, създавайки ефект на пясъчен часовник.
V-образно деколте
Както отбелязва експертът, това деколте визуално удължава врата и добавя лекота към външния вид.
Високи токчета
Според стилиста класически начин за добавяне на височина са обувките на ток. Те не само добавят сантиметри, но и подобряват стойката.
Вертикални линии
Както обяснява експертът, раираният принт, шевовете и равномерните редици копчета създават ефект на удължена фигура, добавяйки хармония към силуета.
Късо горнище + поли с висока талия
Според стилиста това е перфектната комбинация, която помага да направите краката си по-дълги, а талията – по-изразителна.
Дълги якета
Както отбелязва експертът, дългите якета и жилетки придават елегантност на външния вид и помагат за визуално удължаване на силуета.