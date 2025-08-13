Стилист сподели тайни как да изглеждаме по-стройни, ако сме ниски

Много хора мечтаят да изглеждат по-стройни и по-високи, а това е възможно благодарение на подходящите дрехи. Стилист сподели ТОП 10 доказани техники, които ще помогнат визуално да добавите височина и да създадете хармонични пропорции, пише glasnews.bg.

Висока талия

Според стилиста панталоните, полите и късите панталони с висока талия визуално издължават фигурата и удължават краката, създавайки ефект „крака до ушите“.

Монохромен външен вид

Както обясни експертът, изображенията в един цвят създават непрекъснат вертикал, който добавя няколко сантиметра към височината и прави силуета по-тънък.

Колани за кръста

Според стилиста акцентът върху талията помага за създаването на женствени пропорции, дори ако естественият силует е по-правоъгълен.

Обем на раменете

Както обяснява експертът, блузите с драпиране или подплънки балансират горната и долната част на тялото, правейки талията да изглежда по-малка.

А-силует

Според стилиста роклите и полите с А-силует придават баланс на фигурата, създавайки ефект на пясъчен часовник.

V-образно деколте

Както отбелязва експертът, това деколте визуално удължава врата и добавя лекота към външния вид.

Високи токчета

Според стилиста класически начин за добавяне на височина са обувките на ток. Те не само добавят сантиметри, но и подобряват стойката.

Вертикални линии

Както обяснява експертът, раираният принт, шевовете и равномерните редици копчета създават ефект на удължена фигура, добавяйки хармония към силуета.

Късо горнище + поли с висока талия

Според стилиста това е перфектната комбинация, която помага да направите краката си по-дълги, а талията – по-изразителна.

Дълги якета

Както отбелязва експертът, дългите якета и жилетки придават елегантност на външния вид и помагат за визуално удължаване на силуета.






