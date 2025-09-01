Столичанин е задържан в Перник за притежание на амфетамин, в дома му открити още 10 грама

Столичанин е задържан за притежаване на наркотични вещества. Около 14, 30 ч. на 29 август на ул. „Първи май“ в областния град полицейски служители от Първо РУ извършили проверка на 30-годишен столичанин. При вида на органите на реда мъжът изхвърлил пликче съдържащо бяло прахообразно вещество. Бил задържан за до 24 ч. с полицейска мярка и работата продължила с претърсване на жилището му в гр. София, където са открити и иззети още две полиетиленови пликчета, съдържащи бяло прахообразно вещество. При направените полеви тестове са установени реакции на амфетамин с общо тегло около 10 грама. Образувано е бързо производство по чл. 354 „а“, ал. 3 за незаконно притежаване на високорискови наркотични вещества.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






