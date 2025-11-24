Столичанин е с опасност за живота, самокатастрофирал в Брезнишко

Мъж е с опасност за живота, след като е самокатастрофирал с автомобил. Инцидентът е станал на 22 ноември малко след 14 ч. в района на брезнишкото с. Сопица. Лек автомобил „Рено“, управляван от 49-годишен столичанин, движейки се по пътното платно, губи контрол над автомобила и се удря в крайпътно дърво, след което се преобръща и се забива в отводнителен канал. Служители от РСПБЗН – Перник помогнали за изваждането на шофьора от автомобила, след което бил транспортиран в МБАЛ „Р. Ангелова“ за преглед. Там медиците установили черепно-мозъчни травми и опасност за живота. Образувано е досъдебно производство и работата продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА