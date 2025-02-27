Столичанин застава пред съда за шофиране пиян

Столичанин е привлечен като обвиняем за шофиране на автомобил след употреба на алкохол в условията на повтаряемост. В началото на месец май миналата година в Радомир бил проверен лек автомобил „Сузуки“, с водач 25-годишен столичанин. При изпробването му с техническо средство били отчетени 2, 87 промила алкохол в издишания въздух. След проведено разследване е установено, че мъжът вече е осъждан за шофиране на автомобил след употреба на алкохол над 1, 2 промила. Привлечен е като обвиняем по чл. 343 „б“, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс и му е наложена мярка за неотклонение „подписка“. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 500 до 1 500 лева.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА