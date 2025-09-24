Столичанин застава пред съда, шофирал след употреба на амфетамин

Столичанин се изправя пред съда за шофиране на автомобил под въздействието на наркотични вещества. На 26 януари тази година в пернишкото с. Расник бил проверен лек автомобил „Фиат“, управляван от 42-годишен столичанин. При изпробването му с техническо средство бил отчетен положителен резултат за амфетамин. Автомобилът е негова собственост и му е отнет към момента на проверката. Анализът на кръвната му проба потвърдил резултатите от бързия тест. След проведено разследване е привлечен като обвиняем и работата продължава съвместно с прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





