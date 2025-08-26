Столичанин се изправя пред съда за разпространение на наркотични вещества

Топ теми

Криминалисти на областната дирекция и Първо РУ Перник при проведена спецоперация на 25 май 2024 година са задържали 35-годишен мъж с постоянен адрес гр. София. В дрехите му и носената от него чантичка били намерени и иззети различни видове и количества наркотични вещества, предназначени за разпространение – общо 30 полиетиленови пликчета, съдържащи амфетамин и коноп с тегло около 35 грама и мелничка с коноп в нея. Последвало претърсване на адрес в пернишкия кв. „Тева“ обитаван от мъжа, къде били намерени и иззети 21 пликчета, съдържащи амфетамин и коноп с общо тегло около 24 грама. След изготвените експертизи и проведеното разследване е привлечен като обвиняем по чл. 354  „а“, ал. 1 от Наказателния кодекс и предстои да му бъде наложена мярка за неотклонение от пернишкия съд.

   КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА



