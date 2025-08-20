Столичанин спипан в Радомир да шофира пиян

Шофьор, седнал зад волана на лек автомобил с над 2 промила алкохол в издишвания въздух е установен от служители на РУ – Радомир. Проверката е извършена около един час преди полунощ на ул. „Р. Даскалов“. Автопатрул спрял лек автомобил „Шкода Октавия“, управляван от 44-годишен столичанин. При изпробването му с техническо средство са отчетени 2, 06 промила в издишания въздух. Дал е кръвна проба за химичен анализ и е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка. Образувано е бързо производство и работата продължава.

