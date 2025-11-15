Столичани и варненци излязоха на протест след случая с прегазеното куче Мая

Протест срещу насилието над животни бе организиран пред Съдебната палата този следобед. Акцията е организирана във Facebook от групата „Бандата на безгласните“.

Всеки ден невинни животни стават жертви на насилие, а ние, хората, сме техният единствен шанс за справедливост“, заявяват организаторите, предава БТА.

Събралите се граждани призоваха насилието над животни да спре. Част от тях бяха разпънали плакати с надписи: „Те не могат да говорят, ти защо мълчиш?“. Други издигнаха транспаранти с надписи „Законите ни са по-мъртви от жертвите“ и „Днес е животно – утре човек“.

Част от протестиращите бяха довели и домашните си любимци. Те зарадваха децата, които бяха доведени от родителите си на протеста.

Някои от гражданите напомниха за последния трагичен случай на убитото куче Мая в София.“Аз съм Мая“ и „Тя беше приятел, а не заглавие в новините“ бяха сред посланията, изписани на плакатите.

Преди дни специализант във Военномедицинска академия (ВМА) блъсна куче в София, заради което бе обвинен в умишлено проявена жестокост към гръбначно животно, в резултат на която е настъпило тежко увреждане.

На мъжа, който е от Република Северна Македония, беше наложена гаранция в размер на 5000 лв.

Гражданите на протеста днес в София призоваха за справедливи присъди.

Подобна акция имаше по-рано през деня и във Варна. Протестиращите отново поискаха за проявите на жестокост да се налагат ефективни наказания. Недоволните се събраха на централния площад „Независимост“ в крайморския град. Те издигнаха плакати, с които призоваваха хората да защитят безсловесните, които не могат да се оплачат или да изразят своите желания.

Основен организатор на протеста бе сдружение „Зоопатрули“. Председателят на организацията Стефан Курдов посочи, че този път недоволството е свързано и със случая в София с кучето Мая. Той подчерта, че подобни прояви не бива да има нито спрямо бездомните животни, нито спрямо домашните любимци.

Курдов припомни, че сдружението се бори и за изграждане на зоополиция в структурите на МВР по места, което да гарантира обективно разследване и представяне на доказателства за извършени престъпления пред прокуратурата.