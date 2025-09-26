Столичанка блъсна с кола възрастен перничанин

64-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал на 25 септември около 20 ч. в пернишкото с. Рударци. Лек автомобил „Дайхатцу“, управляван 70-годишна столичанка блъснал 64-годишен перничанин. Мъжът незабавно бил транспортиран в МБАЛ „Р. Ангелова“, където били констатирани различни наранявания и опасност за живота. Пробите за алкохол и наркотици на водачката на автомобила са отрицателни. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






