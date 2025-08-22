Столичанка с благодарствено писмо до служителите на „Пътна полиция“ Перник

„Искам да благодаря на Пътна полиция“ – Перник за организацията на движението в петък вечер и понеделник сутрин при кръговото на пътен възел „Даскалово“, започва писмото си Елена Василева. Жената споделя, че семейството й има вила в радомирското с. Драгомирово и пътуват почти всеки петък посока вилата и понеделник към столицата. „По автомагистрала „Струма“, идвайки от София преди кръговото, ставаха километрични опашки. Освен това излизайки от тунелите има голям наклон и всички карат с висока скорост, ставали сме свидетели на много рискови ситуации от нахалници, които застават най-отпред на опашката в средата на лентата, пречат на останалите участници в движението и са огромна предпоставка за ПТП“ продължава жената. „Но на 15 август на кръговото имаше „Пътна полиция“, която регулираше движенето и благодарение на тях нямаше опашки и всички коли се изнасяха максимално бързо. Както и сутринта в понеделник посока столицата, влизайки в кръговото пак имаше полиция, благодарение на което нямаше опашки и задръствания. Колко малко е нужно, но навреме! Желая ви здраве и лека и ползотворна работа!“ приключва писмото си г-жа Василева.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






