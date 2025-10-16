Столична фирма доставя 3 баничарки втора употреба за 27 597 лв. на ОП „Чистота Благоевград“

Столичната фирма „Сендър България 02“ ЕООД на Емил Ковров ще достави на благоевградското общинско предприятие „Чистота“ 3 баничарки втора употреба за 27 597 лв. Това стана ясно от резултатите на проведена обществена поръчка, за участие в която бе подадена само една оферта. Максималната предвидена цена в поръчката бе 28 800 лв. с ДДС, като в изискванията бе посочено, че датата на първа регистрация не може да е преди 1.01.2006 г., да не са на повече от 250 000 км пробег, минималната им товароносимост да е 450 кг, да са до 3,5 тона и доставчикът да даде 1 г. гаранция за техническата им изправност.

Подобни коли на свободния пазар вървят около 6000 лв., коментираха общински съветници, но при липсата на конкуренция няма как да се постигне по-ниска цена от предложената, при условие че кандидатът отговаря на всички условия, поставени от възложителя на поръчката.

Колите трябва да се предоставят на общината до 1 месец след подписване на договор, което предстои.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА