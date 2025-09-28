Столичният адвокатски съвет срещу приемане на Иван Гешев за член на пернишката адвокатура

След Пловдивския адвокатски съвет и столичните адвокати скочиха с позиция срещу приема на Иван Гешев за член на Пернишката адвокатско колегия. В нея настояват Висшият адвокатски съвет да организира открит дебат и съдейства на адвокатските колегии да утвърдят единен стандарт и/или правила за преценка на нравствените и професионални качества на кандидатите за прием като адвокати.

„Софийският адвокатски съвет възприема изключително сериозно възложената му от закона мисия да преценява нравствените и професионални качества на кандидатите за прием като адвокати.

Същевременно съзнаваме, че изискването на чл.4, ал.1, т.5 от Закона за адвокатурата всички адвокати да притежават „необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия“, създава предпоставки за субективно и нееднакво прилагане на закона. Намираме приема на г-н Иван Гешев за адвокат, членуващ в Адвокатска колегия Перник за най-флагрантния пример за този субективизъм. Софийският адвокатски съвет е отказвал прием на редица кандидати, които с публичните си изяви и изказвания за ролята и професията на адвоката или с противообществените си прояви са представлявали заплаха за правата и интересите на бъдещите клиенти или петно върху интегритета на цялата адвокатската общност. Ето защо за нас е необяснимо по какви обективни критерии е установено наличие на необходимите за професията нравствени и професионални качества по отношение на г-н Иван Гешев.

Ценим независимостта и самоуправлението на адвокатурата и на отделните адвокатски колегии, но смятаме, че адвокатурата трябва да излъчи към обществото ясно послание, че преценката на нравствените и професионални качества на кандидатите за прием не е преценка по „целесъобразност“ и не е субективна, и кандидати за прием като адвокати не могат да бъдат хора, които са демонстрирали липса на професионален капацитет и морал. Тревожен е и фактът, че обикновено такива кандидати декларират адрес на дейността си в София, но избягват критичната оценка на Софийския адвокатски съвет за притежаваните от тях нравствени и професионални качества и подават заявление в друга колегия.

Съгласно чл.5 от Конвенцията на Съвета на Европа за защита на адвокатската професия, трябва да гарантираме, че приемът и възстановяването на практиката като адвокат се осъществяват въз основа на „обективни, относими и прозрачни критерии, които се прилагат в справедливо производство“ и не допускат дискриминация. Ето защо, Софийският адвокатски съвет отправя следния призив:

• Към Адвокатския съвет на АК Перник да отговори пред цялата адвокатска общност въз основа на какви обективни критерии прецени наличието на нравствени и професионални качества за кандидата Иван Гешев, и по какви съображения игнорира публично известните факти за неговата професионална биография, неговите изказвания и действия;

• Към Висшия адвокатски съвет да организира открит дебат и да съдейства на адвокатските колегии да утвърдят единен стандарт и/или правила за преценка на нравствените и професионални качества на кандидатите за прием като адвокати“, гласи позицията на столичните адвокати.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





