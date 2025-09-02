Столични лекари спасиха живота на 50-г. жена от Разлог с аневризма, транспортирана с въздушна линейка на Голяма Богородица

Столични кардиохирурзи спасиха живота на 50-годишна жена от Разлог, която бе транспортирана по спешност с медицински хеликоптер навръх Голяма Богородица. За щастливата развръзка съобщиха от болница „Токуда”. Жената посетила спешно отделение в Разлог на 15 август заради болка и стягане в областта на гръдния кош. В болницата е извършена компютърна томография (скенер), от която се установява дисекация (разкъсване) на аортата. След точната диагноза, поставена от д-р Пелтегов, е осъществена връзка с Центъра за спешна помощ по въздух в София. В условия на спешност се организира жената да бъде транспортирана с медицински хеликоптер в София, където специалисти биха могли да й помогнат. След отказ за прием от две лечебни заведения в столицата случаят се координира с проф. Николай Младенов, началник на Клиника по анестезиология и интензивно лечение. Благодарение на бързата реакция и добрата колаборация с проф. Димитър Николов, началник на Клиниката по кардиохирургия, и неговия екип жената е докарана и оперирана в рамките на няколко часа. При пристигането в лечебното заведение пациентката е в тежко състояние, на апаратна вентилация.

Със случая се заема д-р Георги Василев, специалист в Клиника по кардиохирургия.

„Аортата е най-големият артериален съд, който започва от лявата камера на сърцето. Стената й е изградена от три слоя: вътрешен (интима), среден (медия) и външен (адвентиция). Дисекацията на аортата представлява разкъсване на интимата на кръвоносния съд, което води до навлизане на кръв в аортната стена. По този начин се формира хематом, който разслоява интимата от медията й, създавайки напрежение и предпоставка за разкъсване. Ако бъдат разкъсани и трите слоя на стената, пациентът може да умре в рамките на минути“, казва д-р Василев.

След извършване на всички необходими образни изследвания и обсъждане на случая, в операцията влизат д-р Василев, д-р Мурат Зотев, д-р Владислав Петров, д-р Георги Монев и д-р Мирослав Чорбаджийски, началник на отделение по интензивно лечение в Клиника по кардиохирургия.

За да бъде спасена, пациентката е поставена в циркулаторен арест. През този етап едновременно се спира кръвоснабдяването на сърцето и мозъка в рамките на около 30 мин.

„Това се налага, тъй като от аортата излизат съдовете на главата, а е необходимо те да се протезират и да се работи по тях, за да проверим дали няма увреждания. Циркулаторният арест представлява понижаване на температурата на пациента до 18-20 градуса и спиране на кръвоснабдяването на сърцето и на мозъка. В такива условия времето за работа на екипа ни е ограничено. Оптимално периодът, в който трябва да „върнем към живот“ пациента, е по-малко от половин час“, споделя д-р Василев.

Ако времевият прозорец бъде изпуснат, пациентката може да изпадне в мозъчна смърт.

„Сърцето би могло да издържи значително по-дълго време, тъй като използваме разтвор, който спира функцията му, но го запазва живо чрез различни метаболити, които го хранят. При мозъка обаче няма такъв вариант. Ниската температура спомага процеса, когато спрем кръвообращението на мозъка, намаляваме метаболитните функции и нуждата му от кислород.“, обяснява д-р Чорбаджийски.

Чрез специална апаратура непрестанно се наблюдават функциите на мозъка, както и състоянието на сърцето и другите органи в тялото на пациентката. Причината е, че когато аортата се разкъса, някои от органите могат да останат без кръвоснабдяване. В случая на 50-годишната жена разкъсани са два от слоевете на аортата – вътрешният (интима) и средният (медия), което предизвиква огромен риск, тъй като външният слой на аортата е и най-тънък. Ако в подобно състояние не се предприемат мерки за хирургично лечение в рамките на 24 часа, рискът за фатален изход е много голям. Жената е изписана в добро състояние и се възстановява.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





