Стотици благоевградчани в подкрепа на изграждането на нов храм „Св. Климент Охридски“

Стотици благоевградчани искат изграждането на нов храм. Подписка, инициирана от църковното настоятелство на храм „Св. Николай Летни“ в кв. „Грамада” с благословията на Неврокопския митрополит Серафим, събра за броени дни внушителна подкрепа и идната седмица тя ще бъде внесена в общината.

Искането на хората е общината да отреди общински терен за изграждане на храм, който да обслужва жителите на три големи квартала „Грамада“, “Запад“ и „Освобождение“. Патрон на бъдещата църква ще е първоучителят и чудотворец св. Климент Охридски. По информация на „Струма“ кметът Методи Байкушев и зам. кметът по образование и бизнес развитие Боряна Шалявска са запознати с петицията и за място на бъдещия храм е коментиран общински терен в началото на кв. „Грамада”, вдясно след жп линията.

Припомняме, че преди години Неврокопският митрополит Натанаил благослови изграждането на храм „Св. Мина“ до открития фермерски пазар в Благоевград, а навръх празника на св. Мина в края на 2022 г. ОбС дари за целта имота. Проект за строителството му до момента не е внесен в кметството.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА