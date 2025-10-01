Стотици дупнишки деца превърнаха площад ,,Свобода“ в спортна арена

Площад „Свобода“ в Дупница се превърна в своеобразна спортна арена за няколко часа. Община Дупница се включи в Националната информационна кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Мероприятието е организирано от Държавна агенция за закрила на детето и събра стотици млади спортисти на централния дупнишки площад в сряда следобед. Първоначално събитието трябваше да се състои на 26 септември, но поради лошите метеорологични условия се състоя в първия ден на октомври. Пред сградата на общинската администрация своите умения демонстрираха юношите на баскетболния ,,Политехника“, децата от двата местни клуба по тенис на маса, открития миналата година волейболен клуб ,,Марек“, възпитаниците на бадминтон клуб ,,Победа“, както и представители на други местни спортни отбори от града. Имаше и доста деца, които не тренират организирано в някой местен отбор, но бяха доведени от своите учители по физическо възпитание и спорт.

,,Надяваме се чрез тази кампания много от тези деца да се запалят по спорта и да се запишат да тренират в някои от многото клубове в града ни. Така вместо да посягат към вредните пороци на нашето време, те ще са по-здрави, ще изградят характер и дисциплина, които след това ще им помогнат в живота. Мотото на кампанията е ,,Бъди смел, бъди добър“ и надеждата ни е, че точно такива ще бъдат нашите деца“, коментираха пред репортер на ,,Струма“ от община Дупница.

Кампанията има за цел да гарантира правото на закрила от насилие на всички деца и особено на деца във висок риск от уязвимост, като се достигне промяна в обществените нагласи.

След края на демонстрацията участниците получиха грамоти от кметството, а най-добрите от тях бяха зарадвани и с подаръци.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ






