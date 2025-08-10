Стотици отвориха сърцата си за малката Марина от Разлог

Стотици жители и гости на Разлог изпълниха площад „Преображение“, за да се потопят в магията на балканската музика с Цветелина Грахич и да изразят подкрепата си към малката Марина в нейната трудна борба.

В рамките на културната програма „Фестивално лято 2025“ община Разлог организира вечер, изпълнена с музика, ритъм и съпричастност.

Цветелина Грахич превърна сцената в празник на емоциите с енергични балкански мелодии, обичани песни и заразителна енергия, която обедини публиката в аплодисменти и танци.

Но събитието беше не само празник на музиката, а и на добротата. Още от 19:00 ч., преди началото на концерта, както и по време на него, на площада се проведе благотворителен базар в подкрепа на 4-годишната Марина от Разлог, която се нуждае от спешно лечение.

Стотици хора отвориха сърцата си, включиха се с дарения и покупки, и направиха базара изключително успешен.

Зад каузата застанаха десетки доброволци, благодетели и съпричастни граждани – всички обединени от желанието си да помогнат.

ИВАН ИВАНОВ






