Стотици празнуваха на банкета на кукерската група на „Сухата река“ – село Черниче

Площадът на село Черниче се изпълни с магията на българските традиции, звън на чанове и народна музика! Кукерската група „Сухата река“ с ръководител Николай Аспарухов, познат на всички като Талайката, отпразнуваха подобаващо своя празник, като събраха стотици жители и гости на селото – истински пазители на вековната кукерска традиция, която носят в сърцата си.

Празникът премина с много веселие и дълги хора, под съпровода на оркестър „Живко Бенд“ и местния акордеонист Христо Златков, който допринесе за още по-автентичната атмосфера на вечерта.

Сред гостите уважили събитието на кукерската група бяха кметът на община Симитли – Апостол Апостолов, зам.-кметът на община Симитли Маруся Филатова, кметът на село Черниче – Георги Стефанов, кметовете на съседните села, председателят на Общински съвет – Симитли Вилимир Александров и общински съветници. Присъствието им беше знак за подкрепа към традициите и за признание към труда на кукерската група.

Николай Аспарухов, заедно със своите приятели от кукерската група се бяха погрижили празникът да бъде наистина незабравим – с богата програма, вкусен курбан и внимание към всеки гост.





