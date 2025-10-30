Страховит спомен на Д. Бербатов за отвличане от мутри и принуда да смени ЦСКА с друг отбор

Голмайстор №1 в историята на националния ни отбор Димитър Бербатов разказа страховита случка от началото на футболната си кариера как е бил отвлечен от мутри и под заплахата с оръжие е принуждаван да смени тогавашния си клуб ЦСКА. Екшънът се разиграва, когато Бербо е на 18 г. В подкаста на бившия си съотборник в „Манчестър Юнайтед“ Рио Фърдинанд благоевградчанинът разказа, че е бил заложник в продължение на няколко часа, и подозира, че похитителите са били от обкръжението на висаджията Георги Илиев.

„Нямах кола. Така че един мой съотборник след тренировка ми каза: Ела с мен, трябва да те заведа при един мой приятел. Аз бях малко наивен, разбира се. И може би му се доверих, защото играехме в един и същи отбор. Качих се в колата му и той ме закара до един ресторант. На едната маса имаше един човек, сам. А на три други маси зад него седнали едри мъже, хладилници, типични балкански мъжаги, просто изглеждаха страшни. Този, който ме доведе там, ми каза: „Иди там, седни, ще се видим по-късно. Сядам и си мисля: Какво става? Какво става? Трябва да се обадя на баща ми, трябва да се обадя на баща ми. И човекът на масата започна да говори: „Знаеш ли как ме наричат?”. На английски думата вероятно ще бъде, че го наричат готвача. Той каза: „Добре. Значи знаем за теб. Трябва да сменим отбора. Искаме те в нашия отбор. Трябва да те вземем”. А аз казах: „Да, но аз играя в ЦСКА. Искам да кажа, харесва ми там”. Той отвърна: „Ще разберем това. Не се тревожи”. И момчетата седяха там, а аз просто бях, уплашен, разбира се. Така че може би два-три часа седях там и накрая човекът ми позволи да се обадя на баща ми. Аз си помислих: Какво, по дяволите? Ще ме отвлекат тук, а аз не искам да ходя, искам да се прибера вкъщи. А той каза: „Добре, добре. Нека видя какво мога да направя. Ще се обадя на човека”. Така че в крайна сметка някой се обади на някого и големите шефове на двата отбора измислиха начин да не се местя, просто да остана там, където съм. И в тази ситуация, на 18 години, не знаеш какво ще се случи, когато хора с оръжие ти кажат какво да правиш. Виждайки и знаейки как се правеха нещата тогава в България, си помислих: Това е краят за мен. Може би ще ме бият, или друго, знам ли“, разкри Бербатов пред изумения поглед на водещия.